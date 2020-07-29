Arda Turan Galatasaray'da; iki sezon sonunda jübilesini yapacak

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan'la her konuda anlaştı. İki sezon için maç başı ücrete oynayacak 33 yaşındaki futbolcu jübilesini de Galatasaray'da yapacak.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.

"Jübilemi burada yapmak istiyorum"

Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi. Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.