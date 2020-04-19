Arda Turan: Galatasaray çağırırsa giderim, çağırmazlarsa tribünden desteklerim

Bonservisi sezon sonuna kadar Barcelona'da bulunan Arda Turan, Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda yeniden forma giyebileceğini söyledi.

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Play Spor'a konuştu.

"Bir yıl için yabancı hoca getirmeyin"

Yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamamasıyla ilgili Turan, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım. Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar." dedi.

"Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa tribünden desteklerim"

İsminin sıkça Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ise 33 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir" şeklinde konuştu.