Arda Turan, Fenerbahçe'nin 24 milyon Euro'luk teklifini reddetti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Atletico Madridli yıldız oyuncunun transferi için 1 ay önce düğmeye bastığı ortaya çıktı. G.Saray’da oynarken de Arda Turan’ı almak istediğini söyleyip 15 milyon Euro bonservis bedeli bile belirleyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Arda Turan'a 4 yıl için 20 milyon Euro önerdiği ancak yıldız futbolcunun teklifi reddettiği belirlendi.

2 sezon önce Galatasaray’dan 15 milyon Euro bonservis bedeline Atletico Madrid’e transfer olan Arda’ya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım astronomik bir teklif yaptı.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Aziz Yıldırım’ın 25 yaşındaki futbolcuya 1 yıl için tam 8 milyon Euro gibi çılgın bir rakam önerdiği ortaya çıktı. Arda Turan’a, Fenerbahçe Kulübü, imza parası olarak 4 milyon Euro ve yıllık garanti para olarak da 4 milyon eurodan 5 yılı içeren transfer paketi sundu. Teklife göre sadece ilk yıl için 8 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Fenerbahçe, sözleşmedeki kalan 4 yılın her biri için 4 milyon Euro ödeyecek. Türkiye’de daha önce hiçbir futbolcuya bu rakamlar teklif edilmemişti. A.Madrid’de yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Arda Turan’ın, Fenerbahçe’nin bu teklifini kabul etmediği öğrenildi.



'Asla gitmem' demişti



G.Saray'ın sembol oyuncusu olduğunu ve teklifi düşünmesi halinde dahi yanlış anlaşılacağını düşünen, duyulmasını da istemeyen Arda’nın olumsuz tavrına rağmen Yıldırım’ın girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Arda, Galatasaray’da oynarken ve Atletico Madrid’e imza attıktan sonra, “Fenerbahçe’de oynamam. Allah bana o formayı nasip etmesin” demişti.



İkna heyeti bile hazır



Arda’nın, F.Bahçe’nin yaptığı teklifi kabul etmesi adına yakın dostları da devreye girdi.

Arda'dan olağanüstü teklife gelen olumsuz yanıt, Fenerbahçe’yi pes ettirmedi. Sarı lacivertlilerin Arda’yı ikna etmek için, hala devrede olduğu ve temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Aynı zamanda Arda’nın çok yakın dostları olan Fenerbahçeliliği ile tanınan ünlüler de genç yıldızı prese aldı. Yıldız futbolcunun yakın çevresi de, Aziz Yıldırım’ın yaptığı tekliften haberdar oldu. Emre Belözoğlu, sık görüştüğü basketbolcu Hidayet Türkoğlu, televizyoncu Acun Ilıcalı ve Rıdvan Dilmen de Atletico Madridli oyuncunun, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmesi adına ikna çalışmalara başladı.



Aysal: Dönerse bizde oynar



G.Saray Başkanı Ünal Aysal, dün Galatasaray Televizyonu’nda Arda’nın transferiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, eski futbolcularının Türkiye’de ancak sarı kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Aysal, “Arda Galatasaray’a dönebilir. Ancak şu anda onun başka öncelikleri var. İleride Türkiye’ye dönerse de Galatasaray’a döner” ifadelerini kullandı.