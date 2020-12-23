Arda Turan Fatih Terim'le ilgili konuştu: Bir bakışı, bir gülüşü bize yeter

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de konuşan Turan, "Hocamızın bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, taktiği bize yeter" ifadelerini kullandı.

Göztepe maçının sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arda Turan, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Özkan Sümer hocayı kaybettik. Bizlere çok emeği vardı. Büyük bir insandı. Trabzonspor camiası ve hepimizin başı sağ olsun. Sonrasında taraftarlarımızdan Ulaş vefat etti. Ona da rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Takıma liderlik etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Seyirci bizim her şeyimiz. Bazen yüzde ellimiz bazen yüzde yüzümüz. Keşke onlarla atsaydım golü. İnşallah sağlıklı günlerde görüşeceğiz" dedi.

"Trabzonspor maçına odaklanmalıyız"

Bu maçı unutup Trabzonspor maçına odaklanmaları gerektiğini dile getiren kaptan, "Maça gelince 2-0'ı çok hızlı bulduk. 2-1 olunca biraz baskı yedik ama devamında maçta iyi kaldık ve 3. golü bulup kazandık. Trabzonspor deplasmanı çok zor olacak. Bu maçı unutup Trabzonspor deplasmanına hazırlanmamız lazım." diye konuştu.

"Fatih Terim'in olmadığı her yerde eksikliği hissedilir"

Fatih Terim'e övgüde bulunan Arda, "Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir. Olmadığı her yerde eksikliği hissedilir. Hocamızın bize bir bakışı, gülüşü, sohbeti, taktiği bize yeter. Onun için çıkıp her şeyi yaparız. Biz oyun oynansın istiyoruz. Hocamızın yardımcıları da çok değerli. Marcao'nun da eksikliği olacak ama Trabzonspor maçına en iyi 11'le çıkmayı istiyoruz. Final havasında bir maç olacak. Çıkıp kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.