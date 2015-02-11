Arda Turan: Erdoğan'ı arkadaşım gibi görüyorum, Gezi olayları sadece ilk 3 gün meşruydu

Arda Turan, Fransa'nın ünlü dergisi So Foot’a yaptığı açıklamada, Gezi olaylarının sadece ilk üç gün meşru olduğunu dilye getirdi.

Basın toplantılarını hâlâ Türkçe yaptığı hatırlatılan Arda, bu konuya şöyle açıklık getirdi: “İspanyolca'yı anlıyorum ama basın toplantılarımı Türkçe yapmak istiyorum. Çünkü herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemiyorum. Günlük hayatımda sürekli İspanyolca konuşmaya çalışıyorum. Ama eğer böyle devam edersem Ata işsiz kalır.”

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkadaşım gibi görüyorum'

Ajansspor'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşleri de sorulan Arda Turan, Erdoğan’ı arkadaşı gibi gördüğünü belirterek, “Onu 8 yaşımdan beri tanıyorum. Benim bu ülke için iyi bir örnek olduğumu söylemiş ve beni tebrik etmişti. Futbolu çok seviyor, bazen maçlardan önce soyunma odasına gelip bize başarılar diliyor. Kendisiyle karşılaştığımızda her şeyden konuşuyoruz; tıpkı bir arkadaş gibi. Eğer bir gün evlenirsem onu düğünüme de çağıracağım. Eğer futbolcu olmasaydım diplomat olabilirdim. Neden başkan olmayayım?” ifadelerini kullandı.

'Gezi Olayları sadece ilk 3 gün meşruydu'

Arda’ya Taksim’deki Gezi Parkı olayları da soruldu. Arda, geçmişte bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söylerken, “Çünkü ayrıştırıcı bir durumdu. Diyebileceğim tek şey, bence sadece ilk üç günkü gösteriler meşruydu. Ama sonrası her ne olursa olsun aşırıya kaçtı” diye konuştu.

Atletico Madrid Başkanı: Aynı Agüero gibi

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo da, Arda için en iyisi derken, “Çok iyi bir arkadaş. Çok sempatik birisi, onu görünce insan neşeleniyor. Oyunculuğu ise aynı Agüero gibi: Topu ayağına aldığında bir şeyler olacağını biliyorsunuz. Sırrı kramponlarında mı kafasında mı vücudunda mı bilmiyorum ama topu ayağına aldığında özel şeyler yapıyor. Onu neden mi transfer etmeyi düşündüm? Galatasaray’da oynuyordu ama pek mutlu olmadığını düşünüyordum. O dönemde de bize topa yön verecek bir oyuncu lazımdı. Sonunda onda karar kıldık. Onunla sözleşme imzalamadan önce onu tanıma ihtiyacı hissetmedim. Tam aradığımız oyuncuydu. Zaten zamanla da ne kadar isabetli bir karar verdiğimiz ortaya çıktı.”