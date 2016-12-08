Arda Turan en iyi futbolcular arasında

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre; Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arda Turan, 6. haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterildi.

Kupa 1'de Barcelona adına "hat-trick" yapan 6. oyuncu unvanını kazanan Arda Turan'ın haftanın en iyi futbolcusu oylamasındaki rakipleri, Real Madrid'den Karim Benzema, Juventus'tan Gonzalo Higuain, Porto'dan Andre Silva, Tottenham'dan Harry Kane, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal'dan Lucas Perez ve Dinamo Kiev'den Andriy Yarmolenko oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi futbolcusu, UEFA'nın internet sitesinde yarına kadar sürecek oylamanın ardından belli olacak.