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Spor

Arda Turan en az 3 hafta yok

F.Bahçe maçı sonrası ağrılarından dolayı yataktan kalkamayan ve MR çektiremeyen kaptan, yakınlarına “En az 3 hafta oynayamam” dedi.

31 Mart 2010 03:00

T24 - F.Bahçe maçı sonrası ağrılarından dolayı yataktan kalkamayan ve MR çektiremeyen kaptan, yakınlarına “En az 3 hafta oynayamam” dedi.

G.SARAY’da sıkıntı diz boyu... F.Bahçe maçına kadar şampiyonluk için ümitlenen Cimbom’da, derbi sonrası planlar suya düşerken, Arda’nın sakatlığıyla da dertler daha da çoğaldı...

Mehmet Topal ile antrenmanda çarpışan ve belinden sakatlanan, akabinde de Trabzonspor maçında forma giymeyen kaptan derbiye saklanmıştı. Ancak ağrıları geçmeyen yıldız futbolcu yeteri kadar antrenman yapmamasına rağmen tarihi maçın kadrosuna alındı.


Ağrı kesici iğne oldu

Ağrılarına rağmen stada gelen Arda’ya acıları sona ermeyince ağrı kesici iğne yapıldı. Fizyoterapist ile birlikte ısınma hareketleri yapan sarı kırmızılı takımın gözdesinin belindeki ağrısı yüzüne yansıyınca teknik ekip tedirgin oldu. Maçın önemi doğrultusunda Arda oynamak istedi, Rijkaard da onu oyuna soktu.


Hatasını kabul etti

Dün ağrıları artan yıldız futbolcu kulüp doktoruyla konuştu, MR çekilmesine karar verildi. Ancak ağrılarından dolayı yataktan dahi kalkamayan ve Sivas maçında kesinlikle oynamayacak olan kaptanın yakınlarına, “En az 3 hafta oynayamayacağım” dediği öğrenildi. Rijkaard da, “Arda’yı oynatmam hataydı” diyerek oyuncusunu zor duruma soktuğunu kabul etti.



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