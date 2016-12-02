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Spor

Arda Turan: El Clasico'da gol atan ilk Türk oyuncu olmak istiyorum

Barcelona ile Real Madrid yarın 18:15'te Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek

02 Aralık 2016 21:03

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak ola El Clasico maçı öncesinde Arda Turan "Barcelona en iyi takım ve kendimiz gibi oynarsak durdurulamaz olduğumuzu biliyoruz. İnşallah, El Clasico'da gol atan ilk Türk oyuncu olurum." dedi.

Katalan temsilcisinin resmi televizyon kanalına konuşan Arda Turan, "Tüm büyük düellolarda olduğu gibi El Clasico'lar her zaman çok zor maçlardır. El Clasico, dünyanın en önemli maçı. Bunun zevkini çıkarmak ve evimizde kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

 

"Eksik olan tek kupa Şampiyonlar Ligi "

 

Barcelona'nın Real Madrid'e karşı 2010 yılında Nou Camp Stadı'nda 5-0 ve 2009 yılında Santiago Bernabeu Stadı'ndaki 6-2'lik galibiyetleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan milli futbolcu, "Bu maçlarda oynamayı isterdim, çünkü çok özeldiler. Bir Şampiyonlar Ligi finalinde El Clasico oynamak da çok hoş olur." ifadelerini kullandı.

Arda, kariyerinde eksik olan tek kupanın Şampiyonlar Ligi olduğunu ve bunu kazanmak için Barcelona forması giydiğini de belirtti.

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Arda TuranBarcelonaReal Madrid

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