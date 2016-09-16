Arda Turan: Dünya Kupası'nda oynamak için elimden geleni yapacağım

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a çağrılmayan Barcelonalı yıldız Arda Turan, Dünya Kupası'nda oynamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Barcelona'da futbol hayatını sürdüren Arda Turan, Lig TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

Kendini iyi hissettiğini söyleyen yıldız oyuncu, "İnşallah başladığımız gibi devam eder. Ama önemli olan sonunda kupa kazanabilmek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek, ligi kazanabilmek. Her şey yolunda. Akşamları özel antrenmanlar yapıyorum, özel çalışıyorum" dedi.

“Öndeki 6 mevkinin hepsinde oynayabilirim”

Orta sahada kendini daha rahat hissettiğini ifade eden Arda Turan, "Sizleri anlıyorum, istiyorsunuz ki Arda her maç gol atsın, asist yapsın. Barcelona daha çok pasa dayalı. Ön tarafta daha gole oynayıp, asist yapınca da insan daha mutlu oluyor. Öndeki 6 mevkinin hepsinde oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

“Dünya Kupası için elimden geleni yapacağım”

Çok fazla hedeflerinin olduğunu vurgulayan Barcelonalı yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonlar Ligi kupam eksik oldu, onu almak istiyorum. Bir de Dünya Kupası oynamadım, onun için de elimden geleni yapacağım. Benim hayallerim fazla yukarıda, hayalperest olduğum için. Futbol sonrası futbolu yönetmek istiyorum. Bunun için hem kendimi geliştirip, hem de sonuna kadar çalışacağım.”

“Galatasarayımız inşallah şampiyon olur”

Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a olan sevgisini de dile getirerek, "Galatasarayımızın maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Bu sene çok daha zorlu bir lig bekliyor herkesi. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Başakşehir ve Bursaspor ise sistem takımları, iyi oynuyorlar. Ama duygusal bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum, inşallah şampiyon oluruz. Transferler, Nigel de Jong, yeni gelen arkadaşlar, Bruma'nın performansı çok iyi gidiyor. Orta sahada Selçuk İnan gibi bir Galatasaray efsanesi var. Ben onun kötü oynadığını düşünmüyorum. Durumu gayet iyi. Bu ligi kazanabilecek seviyedeyiz. Eren Derdiyok'u da çok beğeniyorum. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum, zamanla daha iyi olacaktır" diye konuştu.