Arda Turan dünya basınında

'Galatasaray para için satmadı'

'Salı günü basına tanıtılacak'



'Pazarlıklar aylar sürdü'

Atletico Madrid menajeri Gregorio Manzano, transferi İspanyol basınına ‘’Arda hem futbolu hem de karakteri ile öne çıkan bir yetenek. Arda büyük teknik kaliteye sahip ve duran topların da usta ismi. Bu takviye ile Atletico Madrid gücüne güç kattı” sözleriyle değerlendirdi.90’lı yılların efsane futbolcusu ve şu anki Atletico Madrid sportif direktörü José Luis Pérez Caminero ise İspanyol Marca gazetesine şöyle konuştu:“Arda sahada yönetmeyi seven büyük bir oyuncu. Takımını her şartta sırtlamayı biliyor ve tam bir lider görüntüsü çiziyor. Topla oynamayı seven bir tabiata sahip. Son vuruşları bitirici ve sol kanattan içeriye katetmeyi de seviyor. Arda’nın 24 yaşında Galatasaray kaptanı olması boşuna değil”İspanyol AS Arda’nın La Liga serüveninin başlangıcını şu cümlelerle okuyucularına duyurdu: ‘’Galatasaray en iyi oyuncusunu satmak için çok istekli olmasa da Arda’nın yurtdışında oynayarak daha yüksek liglerde kendini gösterme arzusu bu transferde belirleyici oldu. Başkan Ünal Aysal son anda yıllık 3 milyon Euro’luk bir teklifle oyuncuyu klüpte tutmak istese de Arda Türkiye’yi terketmeyi çoktan kafasına koymuştu.’’“A. Madrid, Galatasaray’ın 24 yaşındaki kaptanı ile anlaşmaya vardı. Türk sol kanat oyuncusu 12 milyon euroya trasfer oldu. İspanya’ya uçmadan önce Perşembe günü son bir basın toplantısı düzenleyecek olan futbolcu, Cuma günü Madrid’de sağlık kontrolünden geçecek ve önümüzdeki Salı basına tanıtılacak."“Mart’ta başlayan pazarlıklar sonucunda Türk kanat oyuncusu yurtdışında oynama hayalini gerçeğe dönüştürecek. Aylar süren transfer görüşmeleri 12 milyon Euro’luk anlaşmayla son buldu. Galatasaray altyapısından yetişen milli oyuncu, Türkiye’nin Çarşamba günü Estonya ile oynayacağı maçın ardından Madrid’e gidecek.”“Atletico, Galatasaray alt yapısından yetişen ve 43 kez milli olmuş Türk oyuncu Arda Turan’ı kadrosuna kattı.”