Arda Turan domuz gribi!

T24 - Domuz giribi Süper Lig'e de bulaştı. Galatasaray'da kaptan Arda, domuz gribine yakalandı. Arda, pazar günü oynanacak Manisaspor maçında forma giyemeyecek.



Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kaptan Arda Turan'ın domuz gribi olduğunu bildirdi.



İnternet sitesinden yapılan açıklamada; Futbolcumuz Arda Turan’ın burun akıntısı, ateş ve genel halsizlik şikayetleri ile başlayan sağlık sorunu için yapılmış olan testlerinin bugün çıkan sonuçlarında H1N1 test sonucunun pozitif olduğu saptanmıştır. Futbolcumuz konuyla ilgili detaylı olarak bilgilendirilmiş olup, başlanan tedavisine düzenli bir şekilde devam edilmektedir.



Sağlık durumu iyi olan ve istirahata alınan kaptanımızın, takımdan ayrı olarak, 23 Kasım Pazartesi gününe kadar özel tedavisine devam edilecektir" sözlerine yer verildi.





Arda: İyiyim





Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu bu hafta sonu oynanacak olan Manisaspor maçında forma giyemeyecek.



Arda Turan NTV'ye yaptığı açıklamada "iyi olduğunu" söyledi.