Arda Turan'dan Muslera paylaşımı

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Denizlispor maçı ile dönen Muslera için sosyal medyada paylaşım yaptı ve "Efsane döndü" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera 220 gün sonra 11'e dönerken; Denizlispor maçındaki performansıyla takımı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi ve maç sonrası, Uruguaylı file bekçisini övdü ve "Muslera bizim için Galatasaraylılar için önemli bir oyuncu" dedi. Arda Turan ise karşılaşma öncesi kaptanlık pazubandını Muslera'ya vererek jest yaptı. Arda Turan, maç sonrası ise Muslera ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "Efsane döndü" ifadesini kullandı.