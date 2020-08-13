Arda Turan'dan Milli Takım uçağında saldırdığı Bilal Meşe açıklaması: 'Ah bu paranın gözü kör olsun' diye manşet attı, hatalıyım ama çok kırıldım

Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili olarak, "Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ‘Ah bu paranın gözü kör olsun.’ diye manşet attı. Genele bakarsak, ‘Ne yapıyorsun Arda, öyle bir şey yapılır mı? Bilal abiyi alıp yemeğe götürsene, Bilal abi bana neden böyle yaptın?’ desene. Hatalıyım ama çok kırıldım." diye konuştu.

Arda Turan, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.’ dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim.

Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim.

"Her zaman Galatasaray'a dönmek istemiştim"

Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. ‘Biz, böyle uygun gördük.’ dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı’ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...

Kırgınlık olmuyor da, üzüntü oluyor. Hep öyle hayal kuruyorsun... Her zaman Galatasaray’a dönmek istemişimdir. Ayhan hocayla, Tudor vardı. Galatasaray’a şöyle demiştim, ‘Barcelona’da oynamazsam, kendimi önemli hissetmezsem, bana çok teklif var. Ağustos sonunu bekleyin.’ Neden? Çünkü ağustos ayının 30’unda Avrupa’da transfer bitiyordu.

Eylül 1-7 arası sadece birkaç kulüp ve Galatasaray opsiyon kalacaktı. ‘O zaman Galatasaray’a gelmem daha rahat olur, sizi de maddi olarak rahatlatırım.’ demiştim ama o zamanki yönetim, başkan, bunu uygun görmediler. İlk o zaman gelmek istemiştim.

"Primci dediler, kimseden 1 lira para istemedim"

Bu konuyla ilgili çok kırgınım. Bilal abi, benim evimde olan biriydi. Hayatımda en çok onunla özel röportaj yaptım. Madrid ve Barcelona, benim için takım elbiseli röportaj isterken, onun için şehir merkezlerine gidip atkı açardım.

Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ‘Ah bu paranın gözü kör olsun.’ diye manşet attı. Dilimde tüy bitti, üstümde kaldı. Primci dediler. Ne paraymış. Bugün dahi söylüyorum, ben kimseden 1 lira para istemedim. Bugün de aynı. Milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Bu, hayatım boyunca çok ağrıma gitti. Ben, onu namus olarak üstümde taşıdım.

Genele bakarsak, ‘Ne yapıyorsun Arda, öyle bir şey yapılır mı? Bilal abiyi alıp yemeğe götürsene, Bilal abi bana neden böyle yaptın?’ desene. Hatalıyım ama çok kırıldım. Ben, herkese hakkımı helal ettim. Kimseyle bir problemim yok. Sadece Galatasaray için keyif almak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Anlatmak istediğim şey bu. Milil formayı namus olarak, onur olarak görüp parayla bağdaştıramadığım için çok ağrıma gidiyor.

"Bu sezona Emre Gönlüşen'in ismi verilir inşallah"

Emre Gönlüşen kardeşimiz... Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. Sporu güzelleşiren ve katkı vermek isteyen birisiydi. Her zaman gönlümüzde olacak. İnşallah, bu sezona onun ismi verilir."