Arda Turan'dan hakemlere tepki: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz

Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrasında konuştu. Hakemleri eleştiren Arda, "Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz" dedi.

Arda, "Bir dirsek olayı var. Rize'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil. Diagne topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacığım, tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor."

Hakem eleştirisine devam eden Turan, "Biz kazanırken söylemiyoruz diye, Galatasaray'ın hakkını savunacak her zaman birileri çıkar biz yetemezsek Fatih Terim çıkar konuşur. Ben ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm o gün de dedin ki adalet benim üzerimden sağlanacaksa razıyım. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Bilmediğiniz bir şey var. %85iniz futbolu bilmiyorsunuz biz herkes için adalet istiyoruz. Biz hangi dirseğin penaltı olduğunu nereden bileceğiz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray taraftarı büyük bir camiadır. Yapılanları görüyoruz. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama doğru ve adaletli yönetin Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz."