Arda Turan'dan göndermeli paylaşım; "Prenslerim"

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasının ardından dün gece geç saatlerde Arda Turan'dan bir paylaşım geldi. "Prenslerim" notuyla Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ı paylaşan Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın bu hareketi İrfan Can Kahveci'ye bir gönderme olarak algılandı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın İrfan Can'ı Galatasaray'a getirmek için çaba harcadığı fakat milli oyuncunun transferin son günü Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edilmişti. Taylan ve Oğulcan bir maç sonunda kahve içme sevinci yaparak İrfan Can'a mesaj göndermişti.

İrfan Can Kahveci de Arda Turan'ın paylaştığı "sevinç" fotoğrafını beğenmişti. Milli yıldız Başakşehir'den kaldığı sakatlıktan dolayı Fenerbahçe'de henüz forma giyemedi.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasından sonra "Prenslerim" notu düşerek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Arda Turan daha önce Emre Belözoğlu ile yaptığı Instagram canlı yayınında en beğendiği yerli futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu ifade etmişti. Emre Belözoğlu da İrfan Can'ın gelişimine tanıklık ettiklerini çok iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulamıştı.