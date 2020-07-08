Arda Turan'dan 'Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ilişkin açıklama

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan , eski takımı Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberler sonrası bir açıklama yaptı. Turan, konunun her gün konuşulmaması gerektiğini ve anlaşma olması halinde kamuoyunun bu haberi duyacağını söyledi.

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, burada gösterdiği performansla dünya devi Barcelona'ya transfer olan ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Deneyimli futbolcunun geçen akşam Galatasaray ile anlaştığı ileri sürüldü. Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapan Turan ise "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı... Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu ve yönetimle görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Yönetimin de tecrübeli futbolcuyu sezon sonunda makul bir maaş karşılığında kadroya katacağı iddia edildi.