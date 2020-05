Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Onun vazgeçmeme azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüsü'e yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Arda sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir" ifadesini kullandı.



Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."