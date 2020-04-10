Arda Turan'dan 100 bin maske yardımı

Futbolcu Arda Turan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Arda Turan, 100 bin maske yardımının ilk bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.

Arda Turan'ın kişisel Instagram sayfasında yaptığı açıklama şu şekilde: "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı ( maske ) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik... Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geciren sevgili dostum abim Ali Bekmezci'ye grubu BEKS Çorap 'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen; sevgili İshak Cerit ve Baho Abi iyi ki varsınız. Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim Allah eksikliğinizi göstermesin... Ama asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum, rütbesi unvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız..."