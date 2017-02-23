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Spor

Arda Turan, "Chelsea'ye transfer" iddialarını yalanladı

Turan, önceki akşam Etiler'deki Nusret'teydi

23 Şubat 2017 13:39

Barcelonalı filmi futbolcu Arda Turan, Londra'dan ev aldıktan sonra spor basınında çıkan "Arda Chelsea'ye mi gidiyor? haberlerini yalanladı.

Ailesiyle birlikte Etilert'deki Nusret Restoran’da yemek yiyen Turan "Londra’dan ev aldı, Chelsea takımına transfer oluyor" haberlerini yalanlayarak "Londra’dan ev aldığım doğru ama yatırım amaçlı aldım” dedi.

"İstanbul-Sütlüce’den 4 milyon dolara arazi aldı, otel yaptıracak” iddiası için de “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” diye konuştu.

 

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