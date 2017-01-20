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Spor

Arda Turan: Böyle bir aşk bekliyorum, buna inanıyorum

"Beyoğlu'nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor..."

20 Ocak 2017 15:43

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, “Hayalim şu; Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum" dedi.

2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi. Turan, “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Alem dergisine konuşan Turan, “Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum" dedi.

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