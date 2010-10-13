Arda Turan: Biri bir şerefsizlik yapıyor

T24 - Galatasaray ve Milli Takım’ın yıldızı Arda Turan, hakkında çıkan haberlere sert tepki göstererek " Biri bir şerefsizlik yapıyor, diğeri gazetesinde kullanıyor ve kız arkadaşımla benim fotoğrafımı koyuyor. Şerefsizlik almış başını gidiyor" dedi.



Sakatlığı nedeniyle Milli Takım'da kadro dışı kalan Arda Turan Almanya'da ameliyat oldu. Almanya ve Azerbaycan maçlarında alınan yenilginin ardından 'eksikliği hissedildi' yorumları yapılan Turan NTV'ye yaptığı açıklamada, özel hayatıyla ilgili hakkında çıkan haberlere sert tepki göstererek "'Seks yüzünden sakatlandı' dendi. Biri bir şerefsizlik yapıyor, diğeri gazetesinde kullanıyor ve kız arkadaşımla benim fotoğrafımı koyuyor. Biz sustukça üste çıkıyorlar. Bizim ailelerimiz yokmuş gibi davranıyorlar. Şerefsizlik almış başını gidiyor" dedi.



Sözlerine devam ederken ağlayan Turan, " Türkiye’de bazı şeylerden nefret ediyorum artık. Bu röportajı kulübümden izin almadan yapıyorum ve belki ceza alacağım ama bazı şeyler ağrıma gitmeye başladı. Çok ileri gidildi ve sevmiyorum... Bu sözlerin ardından duygulanan ve ara isteyen Arda, konuşmasının devamında da, "Biraz fazla sinirleniyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Sahanın içinde cevap vermek lazım ama şerefsizliğe ve ahlaksızlığa verilecek cevap yok..." şeklinde konuştu.



Ameliyat olduğu Almanya’daki hastanede konuşan Arda, şu an iyi durumda olduğunu ve yavaş yavaş rahat bir şekilde yürümeye başladığını söyledi.





