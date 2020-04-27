Arda Turan: Birçok hata yaptım ama hata yapmaktan vazgeçmiyorum

Futbolcu Arda Turan, "İnsan hata yapa yapa öğreniyor. Birçok hata yaptım ama hata yapmaktan vazgeçmiyorum." dedi.

Turan, AsistaAnaliz’e verdiği röportajda, “Hata diyorum, yanlış demiyorum. Çünkü niyetim her zaman iyiydi. Ben dostluklarımda da ilişkilerimde de bunlara bakarım." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Niyeti iyiyse, karşındaki hata da yapabilir. Bu düzeltilebilir; hatanın sebebini de arayıp düzeltebilir. Çok ufak yaşlarda sorumluluk almaya başladım. 17-18 yaşlarında Galatasaray’da oynamaya başladığıma zamanlardan itibaren… Zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir, ister istemez. Öğreniyoruz, öğrendikçe paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün hata yapmıyorum ama yarın hata yapmayacağım anlamına gelmez. Hata yapmak bence insanı geliştirir. Ben bundan korkmuyorum, en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.