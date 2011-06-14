Arda Turan bir sene daha Galatasaray'da

T24 - Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Turan, takımda kalıp kalmayacağı konusuna açıklık getirdi.







Tatilde Lig TV'ye konuşan Arda Turan, "Burada bir çok futbolcu arkadaşımla dinleniyoruz. Onlarda burada. Kamp gibi" ifadelerini kullandı.

Kararını verdiğini söyleyen Arda Turan, "27 Haziran'da toplanıyoruz. Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusuyum. Şu aşamada bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle ilgili olarak da, "İkimiz arasındaki ilişki, profesyonellikten çok baba - oğul ilişkisi gibi. Kariyeri belli. Onunla başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Transferim hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanan Arda Turan, "Yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk" diyerekte kalacağının sinyalini verdi.

Selçuk İnan transferine de değinen Turan, "Selçuk Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Onun gelişi sadece beni değil bütün takımı rahatlatır" ifadeleriyle sözlerini bitirdi.