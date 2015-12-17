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Arda Turan, Bill Gates ile buluştu

Turan, Barcelona takımını ziyaret eden Microsoft'un kurucusu Gates ile bir araya gelerek, birlikte çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaştı

17 Aralık 2015 11:06

Microsoft'un kurucusu ve sahibi Bill Gates, Japonya’da bulunan Barcelona takımını ziyaret etti. Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşen Gates’in ziyareti sırasında Arda Turan ve Aleix Vidal da hazır bulundu. Turan, görüşmeyle ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV’de yer alan habere göre; 2015 Dünya Kulüpler Kupası için Japonya'da bulunan Barcelona'nın sürpriz bir konuğu vardı. Barcelona ile  Bill&Melinda Gates Vakıfları, 2011'de yardıma muhtaç çocuklar için işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya paralel olarak Japonya'da Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile Bill Gates Vakfı Başkanı Bill Gates bir araya geldi. Taraflar fikir alışverişinde bulunurken, görüşmede Katalan devinin iki oyuncusu Arda Turan ile Aleix Vidal da yer aldı.

Barcelona Vakfı, Bartomeu ile Billi Gates'in ilk kez bir araya geldiğini açıklarken, iki vakfın "Yoksulluğu yenelim" kampanyasının konuşulduğu duyuruldu.

Toplantıda hazır bulunan isimlerden Arda Turan görüşmeyle ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, "Bill Gates ile tanışıp onun değerli fikirlerini bu güzel toplantıda dinlemek çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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