Arda Turan, Bilal Meşe'ye saldırmadan önce kokpite girmeye çalıştı, THY Genel Müdürü'nü aradı!

Futbolcu Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce, uçağın kokpitine girmek istediği belirtildi. Talebi kabul edilmeyen Turan'ın THY Genel Müdürü'nü aradığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sami Gürel’in haberine göre, uçağa bindikten sonra kokpite girmek isteyen Arda Turan’ın bu talebi pilotlar tarafından kabul edilmedi. Sonrasında Arda Turan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi aradı. Özel uçuşla Üsküp’ten İtalya’nın Trieste kentine uçuş hazırlıkları yapan THY uçağında bu talebini Bilal Ekşi’ye ileten Arda Turan kokpite giremedi. Bilal Ekşi bu konuda kısıtlamalar olduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesine göre özel uçuş da olsa kokpite uçuş ekipleri dışında kimse giremiyor. Geçmişte özellikle bir çok futbolcu uçuş sırasında kokpite girerken son bir yıldır uçuş sırasında kokpite dışarıdan kimse alınmıyor.