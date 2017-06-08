T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arda Turan, Bilal Meşe'ye saldırmadan önce kokpite girmeye çalıştı, THY Genel Müdürü'nü aradı!

Makedonya maçı sonrası Turan'ın pilotlarla gerilim yaşadığı ortaya çıktı

08 Haziran 2017 16:45

Futbolcu Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce, uçağın kokpitine girmek istediği belirtildi. Talebi kabul edilmeyen Turan'ın THY Genel Müdürü'nü aradığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sami Gürel’in haberine göre, uçağa bindikten sonra kokpite girmek isteyen Arda Turan’ın bu talebi pilotlar tarafından kabul edilmedi. Sonrasında Arda Turan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi aradı. Özel uçuşla Üsküp’ten İtalya’nın Trieste kentine uçuş hazırlıkları yapan THY uçağında bu talebini Bilal Ekşi’ye ileten Arda Turan kokpite giremedi. Bilal Ekşi bu konuda kısıtlamalar olduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesine göre özel uçuş da olsa kokpite uçuş ekipleri dışında kimse giremiyor. Geçmişte özellikle bir çok futbolcu uçuş sırasında kokpite girerken son bir yıldır uçuş sırasında kokpite dışarıdan kimse alınmıyor.

 

ETİKETLER

Arda TuranBilal MeşeTHY Genel MüdürüBilal Ekşi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24