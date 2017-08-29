Arda Turan, Beşiktaş'a rakip mi oluyor?

Katalan devi Barcelona'da gönderilmesi kesinleşen isimler arasında yer alan milli futbolcu Arda Turan'ın, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.

Arda Turan'ın geleceğinin bugün Barcelona'da yapılacak toplantıyla netleşmesi beklenirken, toplantıda milli futbolcunun menajerlerinden Jorge Mendes'in de yer alacağı ileri sürüldü.

Barcelona Sportif Direktörü Roberto Fernandez dün yaptığı açıklamada çarşamba gününe kadar bazı oyuncuların aralarından ayrılmasının beklendiğini söylemişti.

Andre Gomes de gidecekler arasında

Mundo Deportivo'dan Fernando Polo, Dembele'nin gelmesinin ardından 2 transfer daha yapmaya hazırlanan Katalan ekibinde sıcak saatler yaşandığını ifade ederek Jorge Mendes'in Andre Gomes ve Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili görüşmek için Barcelona'ya geldiğini yazdı.

Polo, Arda Turan'ın Fransız devi Monaco'ya transferinin söz konusu olduğunu ve Milli futbolcunun bir sonraki durağının Fransa olacağını iddia etti.



Barcelona'nın her ne olursa olsun Cuma gününe kadar Arda Turan'ı takımdan göndereceğinin altını çizen Polo, Monaco'nun ilk sırada oludğunu yazdı.

Douglas için talipler Bursaspor ve Benfica

Andre Gomes'in ise Juventus'a gitmeyeceğini öne süren Polo, 3 takımın adının geçtiğini ekledi.



Öte yandan Marlon'un Nice'e gideceği, Vermaelen'in ise teklif gelmemesi halinde kalacağı belirtilirken Munir ve Douglas'ın durumlarının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.



Bursaspor'a geleceği konuşulan Douglas için Benfica opsiyonunun da halen açık olduğu ancak oyuncunun Barcelona'da kalmak istediği vurgulandı.



Bu arada Jorge Mendes'in Angel Di Maria'nın Barcelona'ya transferiyle ilgili görüşmeleri de yürüttüğü ve bu konunun da masaya yatırılacağı belirtildi.