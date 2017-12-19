Arda Turan, Beşiktaş'a 'evet' dedi iddiası

Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan için Beşiktaş devreye girdi ve teklifini iletti.

Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşın 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre; siyah-beyazlı takımda, Arda Turan'ın sezon sonun kadar kiralanacağı iddiaları arttı. Tecrübeli yıldızın ailesinin de Galatasaray'a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor.

Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Arda Turan, tecrübeli hocayla çalışmak istediğini ifade ediyor.