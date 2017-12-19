T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, Beşiktaş'a 'evet' dedi iddiası

Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş'ın Arda Turan'a teklif götürdüğü iddia edildi

19 Aralık 2017 17:43

Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan için Beşiktaş devreye girdi ve teklifini iletti.

Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşın 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre; siyah-beyazlı takımda, Arda Turan'ın sezon sonun kadar kiralanacağı iddiaları arttı. Tecrübeli yıldızın ailesinin de Galatasaray'a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor.

Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Arda Turan, tecrübeli hocayla çalışmak istediğini ifade ediyor.

 

ETİKETLER

Arda TuranBarcelonaBonservisTransferBeşiktaşİddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24