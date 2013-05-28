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Spor

Arda Turan: Ben G.Saray'ın kaptanıyım, 7 milyon Euro'ya bile F.Bahçeli olmam

Saray ile de anılan Arda, sarı-kırmızılı kulübe imza atarsa bonuslar da dahil olmak üzere toplam 5 milyon Euro’ya oynayacak

28 Mayıs 2013 10:48

Atletico Madrid'li Arda Turan, Fenerbahçe'nin kendisine yıllık 7 milyon Euro teklif ettiği iddiaları üzerine "Ben Galatasaray'ın kaptanıyım. F.Bahçe’de oynamam mümkün değil" sözleriyle transfer hayâllerini sonlandırdı.

Alper Potuk’u renklerine katarak yılın ilk transfer çalımı atan F.Bahçe, şimdi de Arda Turan’a gözünü dikti.

Spor yorumcusu Sinan Engin, önceki gece Beyaz TV’de, F.Bahçe’nin Atletico Madrid’de oynayan Arda’yı transfer etmek için astronomik bir rakam önerdiğini öne sürdü.

Bu iddiayı milli futbolcunun yakın arkadaşı olan oğlu Oğulcan’a dayandıran Engin konuyla ilgili "F.Bahçe’nin Arda’ya ciddi bir teklifi var. Arda’ya yıllık 6-7 milyon Euro önerdiler. Bunu Arda oğlum Oğulcan’a kendi söylemiş" demişti.


Kulüpten yalanlama


Vatan gazetesinin haberine göre, Arda’ya teklifi yapan kişi Aziz Yıldırım’la arası çok iyi olan F.Bahçe Kaptanı Emre Belözoğlu. A.Madrid'den de takım arkadaşı olan Emre’nin, ilk yıl imza parası dahil 7 milyon Euro’luk önerisini Arda hiç düşünmeden, “Ben G.Saray’ın kaptanıyım. F.Bahçe’de oynamam mümkün değil” diyerek geri çevirdi.

Bu arada F.Bahçe, büyük yankı uyandıran bu haberle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Arda Turan’a 7 milyon Euro’luk teklifte bulunduğumuz haberleri gerçek dışıdır. A.Madrid’li futbolcu ile ilgili transfer çalışmamız bulunmamaktadır."

Öte yandan adı G.Saray ile de anılan Arda, sarı-kırmızılı kulübe imza atarsa bonuslar da dahil olmak üzere toplam 5 milyon Euro’ya oynayacak.

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