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Spor

Arda Turan: Ben anlaştım, geri kulüplere kaldı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Milliyet gazetesinin, “Atletico Madrid ile anlaştın mı” sorusuna “Benim açımdan bir problem yok. Ben anlaştım" dedi.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Milliyet gazetesinin, “Atletico Madrid ile anlaştın mı” sorusuna “Benim açımdan bir problem yok. Ben anlaştım. Ancak önemli olan Galatasaray’ın ve yönetimin vereceği karar" dedi.

Atletico Madrid'in hissedarlarında Miguel Angel Gil'in Arda transferini bitirmek için İstanbul'a gelmesinin ardından, gözler yönetime çevrildi. Arda Turan'ın, Atletico Madrid'le anlaştığı haberleri ortaya çıkarken, "Böyle bir kulüp tarafından istenmek ve önemli rakamların gözden çıkarılması benim adıma gurur verici” ifadesini kullandı.


Müthiş trafik

Atletico Madrid’in hissedarlarından Miguel Angel Gil dün Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile Çırağan Otel’de bir araya gelince, “Arda gidiyor” söylentileri ayyuka çıktı. 

Menajer Jorge Mendes ile Arda’nın Menajeri Ahmet Bulut’un da bulunduğu görüşmede Gil’in 14 milyon euroluk bir teklif getirdiği ileri sürüldü. Başkan Polat’ın ise Arda’nın gitme konusundaki ısrarlı tavrı karşısında Atletico Madrid’den süre istediği bildirildi. Hatta Arda ile menajeri Ahmet Bulut, Çırağan’daki toplantının ardından Polat Holding’te Adnan Polat ile yine bir araya geldiler.

Atletico Madrid'ten süre isteyen Polat, 7 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası oluşacak yeni yönetimin, Arda Turan transferini belirleyeceği iddiaları sonrası görüşmeler sona erdi.

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