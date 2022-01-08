Arda Turan: Başkanımız ve hocamız kariyerini riske attı

Galatasaray kaptanı Arda Turan, GZT Giresunspor maçı öncesi açıklamalar yaptı, "Fatih Terim okulunda daha fazla zaman geçirdim. Değişim içindeyiz. Başkanımız ve hocamız kariyerini riske attı" dedi.

GZT Giresunspor maçı öncesi beIN Sports'a açıklamalar yapan Arda Turan dönüşüyle ilgili olarak, "Sert bir sakatlık geçirdim. Ameliyat olsaydım, 8-10 ay süreyi bulabilecek bir sakatlıktı, sonunda bugüne geldik. Ağrıyı tolere edebilecek şekilde hissediyorum. Hocam izin verdi, takım arkadaşlarımın yanında olabildim. Benim için zor bir süreçti" dedi.

6 aylık süreçte daha fazla tecrübe edindiğini kaydeden Arda Turan, "Bu 6 ay Fatih Terim okulunda daha fazla zaman geçirdim. Hocayla daha fazla maç izleme, vakit geçirme şansı buldum. Birlikte maç izledik. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır" diye konuştu.

Galatasaray olarak değişim içerisinde olduklarını kaydeden tecrübeli futbolcu şöyle devam etti, "Futbolda değişim kolay değildir. Bugün Juventus da bu süreçten geçiyor. Hem başkan, hem Fatih hoca bu değişimde hem risk, hem güç birliğiyle değişime karar verdiler. Artık bu bütçeler kolay değil. Önce Galatasaray'ı düşünmek zorundayız. Sabır isteyen bir şey yapıyoruz. Sayın başkanımıza ve hocama, cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendi kariyerlerini riske ederek hem başkan hem hoca bu değişime karar verdiler. Sonuna kadar devam ediyoruz. Bu bütçeleri devam ettirmek kolay değil. Oyuncu maaşlarını dengelemek gerekiyor. Galatasaray’ın geleceğinin, kurtuluşunun bu yoldan geçtiğini düşünüyorum. Kolay bir şey değil. Futbolda değişim kolay değildir."

Sözlerinin sonlarına doğru taraftara seslenen Galatasaray Kaptanı Arda Turan, "Ligde iyi gitimyorumz ama bu seneyi sabır ve geçiş olarak görüyoruz" dedi.