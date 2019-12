-Arda Turan basına tanıtıldı MADRİD (A.A) - 16.08.2011 - Atletico Madrid'in yeni transferi Arda Turan, Vicente Calderon Stadı'nın VIP salonunda basına tanıtıldı. Türk ve İspanyol basınının yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda, Atletico Madrid Spor Direktörü Jose Luis Perez Caminero ve eski futbolcu genç takım antrenörü Milinko Pantico da hazır bulundu. Arda, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda takımın parçası olabilmesi halinde kendini başarılı sayacağını söyledi. Türk futbolcu, ''Gol atmak veya asist vermek elbette çok önemli ama ben her maçta forma giyip, takım için mücadele etmeyi, önce takımın parçası olmayı her şeyden önce görüyorum'' ifadesini kullandı. Arda, Atletico Madrid'in, lig şampiyonluğunda Real Madrid ve Barcelona'ya karşı durmasının imkansız olmadığını dile getirerek, ''Buna inanmalıyız'' dedi. ''Atletico Madrid'de çok mutluyum. Sıcak karşılandım, buna ihtiyacım vardı ve bu benim için çok önemli, çok teşekkürler'' diyen Arda, Reyes ve Forlan ile birlikte oynamanın zevkli olacağını vurguladı. Arda, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda yer alan Real Madrid karşıtlığı gibi anlaşılan sözleriyle ilgili olarak da, ''Real Madrid'e saygım sonsuz ama artık Atletico Madridliyim ve her Atleticolu gibi Real'a karşı gol atmak ve kazanmak istiyorum. Bu normal'' diye konuştu. Milli futbolcu, sakatlığının önemli olmadığını, koşulara başladığını ve 5-6 gün sonra takımla çalışacağını söyledi. Arda, sol kanatta iyi olduğuna inandığını ancak sahada oynadığı pozisyonu pek kafasına takmadığını ifade etti. ''Atletico Madrid'den Galatasaray'a giden Ujfalusi ile konuştun mu?'' yönündeki soruya Arda, ''Bana çok güzel şeyler söyledi. Atşeli bir taraftar olduğunu ve çok güzel bir ortam olduğunu anlattı. İyi bir deneyim olacağını, iyi bir aile bulacağımı söyledi. Onun iyi dileklerinin fazlasını gördüm'' yanıtını verdi. Jose Luis Perez Caminero da Arda'yı transfer etmelerinin sebebini, ''Futbolcunun dinamikliği, La Liga'da başarılı olma arzusu ve son paslardaki başarısı'' olarak açıkladı. Milinko Pantico da, Arda'ya ''İyi futbolcu ol yeter. Gerisi kendiliğinden olur'' tavsiyesinde bulundu. Öte yandan, tanıtımın ardından Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda, fotoğraf çektirip, taraftarlarıyla buluştu. Arda'ya hem İspanyollar hem de Madrid'de yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi. Sıcak ve tatil nedeniyle tanıtımda az sayıda taraftar bulundu. Taraftarlar, Arda'ya takım atkısı hediye ederken, milli futbolcu da üzerindeki formayı çıkararak taraftarlara verdi.