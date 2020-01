Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı

Arda Turan: \"Futbol oynamayı çok özledim\"

Arda, Fatih Terim sorusu üzerine, \"Benim de kimseyle bir sorunum yok, herkese başarılar diliyorum\" dedi

\"Yeniden Avrupa\'ya dönmek istiyorum\"

Göksel Gümüşdağ: \"Arda gibi dünya yıldızlarını transfer etmeye çalışacağız\"

\"Şirketimizi iyi yönetiyoruz ve bunun da karşılığını maddi ve manevi alıyoruz\"

\"Bu başarıya herkes alışmalı\"

Medipol Başakşehir\'in Barcelona\'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan için imza töreni düzenlendi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile sponsor yetkilileri de hazır bulundu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: \"BİZİM İÇİN BİR ÇOK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN\"

Törende ilk olarak söz alan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu transferin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan sponsorlara teşekkür ederek, \"Bizim için bir çok açıdan çok önemli bir gün. Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona\'dan, yine dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Arda Turan transferi için bir aradayız. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu transfer gerçekleşmeyebilirdi. Sizlerin huzurunda desteklerinden ötürü onları alkışlıyorum\" dedi.

Gümüşdağ, Arda Turan transferinde yaşananları ve Arda\'ya yapacakları ödemeyi şöyle anlattı;

\"Geçen hafta bugün Barcelona\'ya gittik. Arda ile baş başa görüştük. Arda\'nın geri dönme fikri ve bakış açısı bizim için önemliydi. Arda ile bugün imza töreninde olmak hepimizi mutlu etti. Arda\'nın sözleşmesiyle ilgili 2.5 yıllık bedelsiz transfer oldu şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Arda Turan\'a yarım sezon 2 milyon euro + bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro + bonus vereceğiz. Arda\'nın satın alma opsiyonu Başakşehir\'de. Eğer ki önümüzdeki sezon satılırsa bonservisinin yüzde 25\'ini alacağız. Barcelona\'ya ise herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Sadece şampiyon olursak 300 bin Euro vereceğiz.\"

\"ARDA GİBİ DÜNYA YILDIZLARINI TRANSFER ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ\"

Gümüşdağ, büyüyen bir kulüp olduklarını ve Arda gibi dünya yıldızlarını almaya devam edeceklerini ifade ederek, \"Bizim her zaman inandığımız bir şey var. Başakşehir gibi oynarsak şampiyonluk gelir. Şampiyon olduktan sonra da her şey bitmeyecek, aksine yeniden başlayacak. Şirketimizi iyi yönetiyoruz ve bunun da karşılığını maddi ve manevi alıyoruz. Bundan sonra da Arda gibi bir çok dünya yıldızlarını transfer etmeye çalışacağız. Büyüyen bir kulübüz ve global bir takım olabilmek için kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"BU BAŞARIYA HERKES ALIŞMALI\"

Göksel Gümüşdağ, kulüp olarak Türkiye\'de doğru bir model olduklarını vurgulayarak, \"Türkiye\'de doğru bir model var. Bu başarıya herkes alışmalı. Başarıya ve geleceğe yatırım yapıyoruz\" diye konuştu.

\"BELEDİYE İLE BAĞIMIZ YOK\"

Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ayrıca, Belediye ile hiç bir bağlarının olmadığını sözlerine ekledi.

ARDA TURAN: \"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM\"

Tecrübeli futbolcu Arda Turan ise, ilk olarak şunları söyledi;

\"Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü hayalime, şampiyonluk arzuma ışık tuttular. Benim için özel ve anlamı olan bir imza. Atletico Madrid\'e attığım imza günlerimi hatırlatıyor. İnanarak ve isteyerek geldim. Başakşehir\'in vizyonuna ve organizasyonuna o kadar çok inandım ki. Hayatım boyunca en çok istediğim şeye futbol oynamaya geldiğim için çok heyecanlıyım. Futbol oynamayı çok özledim.\"

\"FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİLİM\"

Arda Turan, fiziki açıdan hazır olmadığını ancak maç oynayarak tekrar form yakalayacağını dile getirerek, \"Fizik olarak hazır değilim. Kondisyon için maç oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça hazır hale geleceğim ve o zaman da bunun kararını hocam verecektir. O uygun gördüğü zaman formayı giyeceğim\" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de Arda, \"Bu yarış ligin kalitesini artıracaktır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Her maça hayatımızın en önemli günü olarak maça çıkacağız\" yorumunu yaptı.

AVRUPA HAYALİ

Bir soru üzerine yeniden Avrupa\'ya dönmek istediğini dile getiren Arda, \"Yeniden Avrupa\'ya dönmek istiyorum. Ancak Başakşehir\'den gitmek istiyorum. Burada başarılar kazanarak hayalime devam edeceğim\" dedi.

GALATASARAY SORUSU

\"Türkiye\'ye dönersem Galatasaray dışında oynamam demiştin, ne değişti? sorusu üzerine de milli futbolcu, \"Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi\" yanıtını verdi.

TERİM HAKKINDA

Arda Turan, Fatih Terim sorusu üzerine de, \"Benim de kimseyle bir sorunum yok, herkese başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİSİ

Galatasaray taraftarının tepkisine yönelik bir soruya da Arda şu yanıtı verdi;

\"İnsanların duygusallığını anlıyorum ama bu transfer için çok emek verdiler. Bugüne haksızlık etmeyelim. Kulübümdür, başımın üstünde yeri var. Başka zaman konuşuruz.\"

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: \"GALATASARAY\'IN FİNANSAL PROBLEMLERİ VAR\"

Bir soru üzerine tekrar konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, \"Galatasaray\'ın finansal problemleri var. Başkanları mücadele ediyor. Biz 4 yıllık takımız. Borcumuz yok. Şirket statüsüyle yönetiliyoruz. Hızlı reaksiyon alıp karar verebiliyoruz. Bu transferin de bitirilmesindeki en önemli neden budur\" şeklinde konuştu.

Son olarak Arda Turan, Başakşehir taraftarının havalimanındaki karşılamasından ötürü duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Arda Turan, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra objektiflere poz verdi.

