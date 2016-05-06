Son dönemde İspanya'da ağır eleştiriler alan ve gelecek sezon başka bir takıma transfer olması beklenen Arda Turan, "Barcelona'daki geleceğim hakkında şüpheye düştüğümde çocukluğumu düşünüyorum. Çünkü Barcelona benim çocukluk hayalimdi" dedi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; "Bu formayı giymek, Iniesta, Messi, Suarez ve Neymar'la arkadaş olmak çok güzel" ifadesini kullanan Turan, "Bu güzelliğin bozulmasına kolay kolay izin vermem. Sabırlı olacağım" ifadesini kullandı.

AS gazetesi Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arda Turan ve Daniel Alves'ten memnun olduğunu ama iyi bir teklif almaları durumunda engel olmayacağını söylediğini yazmıştı.

Sezonun ilk yarısında Barcelona Kulübü'nün cezası nedeniyle futbol oynamayan Arda Turan, Ocak 2016'dan sonra 23 maçta forma giydi; 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Atletico Madrid'e dönebilir mi?

İspanya'da çok konuşulan bu iddiayı Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'ya sordu. Arda Turan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan ve yıldız oyuncuyla halen görüştüklerini ifade eden Cerezo, şu açıklamayı yaptı:



"Arda Turan tüm Atletico taraftarlarının ve bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu. Kendisi burada çok güzel hatıralar bıraktı. Arda Turan, iyi futbolcu olmasının yanında çok da iyi bir insan. Kendisiyle bir dost olarak fırsat buldukça görüşüyoruz. Ancak Atletico'ya dönmesi söz konusu değil. Bizim için o defter kapandı."