17 yıl Barcelona forması giyen ardından Katar'a giden Xavi, katalan kulbünün durumunu değerlendirdi. Xavi'ye göre, Arda Turan, Barcelona için kilit rol oynayacak.

Barcelona'daki 17 yıllık kariyerini noktalayarak futbol hayatını Katar'ın El Sadd takımında sürdürme kararı alan Xavi, eski takımını değerlendirdi. Barcelona'nın şu anki performansını beğendiğini söyleyen Xavi, ocak ayından itibaren katalan kulübünün formasını giyecek Arda Turan'a da övgüler yağdırdı. "Arda takım için kilit rol oynayacak" diyen Xavi, milli futbolcunun çok yönlü futboluna dikkat çekti. Xavi "Arda hem orta sahada hem de hücumda etkili olabilecek bir oyuncu. Barcelona'ya önemli katkılar sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Takımı zorlayan sakatlık sorununa da değinen Xavi, Rafinha ve Lionel Messi'nin forma giyememesine karşın katalan kulübünün güç kaybetmediği görüşünde. İspanyol futbolcu, Barcelona'nın ligdeki son maçında Sevılla'ya 2-1 yenilmesini şanssızlık olarak nitelendirdi. Xavi, Barcelona'nın teknik direktör Luis Enrique ile birlikte en üst seviyede mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Barcelona geçen sezonu, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, La liga ve UEFA Süper Kupası olmak üzere 4 şampiyonlukla tamamlamıştı. Yaz döneminde Arda Turan ve Aleix Vidal'i transfer eden Barcelona, 18 yaş altı oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza aldığı için bu oyunculardan ancak ocak ayından itibaren yararlanabilecek.