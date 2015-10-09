T24 LogoT24 Logo
Spor

"Arda Turan, Barcelona için kilit rol oynayacak"

17 yıl Barcelona forması giyen ardından Katar'a giden Xavi, Barcelona'yı değerlendirdi

09 Ekim 2015 09:43

17 yıl Barcelona forması giyen ardından Katar'a giden Xavi, katalan kulbünün durumunu değerlendirdi. Xavi'ye göre, Arda Turan, Barcelona için kilit rol oynayacak.

Barcelona'daki 17 yıllık kariyerini noktalayarak futbol hayatını Katar'ın El Sadd takımında sürdürme kararı alan Xavi, eski takımını değerlendirdi. Barcelona'nın şu anki performansını beğendiğini söyleyen Xavi, ocak ayından itibaren katalan kulübünün formasını giyecek Arda Turan'a da övgüler yağdırdı. "Arda takım için kilit rol oynayacak" diyen Xavi, milli futbolcunun çok yönlü futboluna dikkat çekti. Xavi "Arda hem orta sahada hem de hücumda etkili olabilecek bir oyuncu. Barcelona'ya önemli katkılar sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı. 

Takımı zorlayan sakatlık sorununa da değinen Xavi, Rafinha ve Lionel Messi'nin forma giyememesine karşın katalan kulübünün güç kaybetmediği görüşünde. İspanyol futbolcu, Barcelona'nın ligdeki son maçında Sevılla'ya 2-1 yenilmesini şanssızlık olarak nitelendirdi. Xavi, Barcelona'nın teknik direktör Luis Enrique ile birlikte en üst seviyede mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi. 

Barcelona geçen sezonu, Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, La liga ve UEFA Süper Kupası olmak üzere 4 şampiyonlukla tamamlamıştı. Yaz döneminde Arda Turan ve Aleix Vidal'i transfer eden Barcelona, 18 yaş altı oyuncuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza aldığı için bu oyunculardan ancak ocak ayından itibaren yararlanabilecek.

 

ETİKETLER

ardaxavihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24