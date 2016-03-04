Arda Turan, Barcelona formasıyla ilk golünü attı

Arda Turan'ın gol attığı maçta Barcelona, Rayo Vallecano'yu 5-1 yendi
04 Mart 2016 02:34
Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Turan Barcelona formasıyla ilk lig gol sevincini Rayo Vallecano karşısında yaşadı.
Fotomaç'ın haberine göre, İspanya La Liga'nın 27. haftasında lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'yu 5-1 mağlup etti.
Lionel Messi'nin hat trick yaptığı karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan milli futbolcumuz Arda Turan 86. dakikada Barcelona'yı 5-1 öne geçiren golü attı.
Arda'ya yanlışlıkla kırmızı kart
Estadio de Vallecas Stadı'ndaki maçta hakem InakiBikandiGarrido Arda'nın 78. dakikadaki faulünden sonra yanlışlıkla kırmızı kartını gösterdi. Daha önce Atletico formasıyla yardımcı hakeme krampon fırlatarak İspanya'yı sallayan Arda'nın uyarısıyla hakem hatasını fark etti ve bu kez sarı kartını çıkardı . Bu arada Rayo Vallecano DiegoLlorente ve ManuelIturra'nın atılmasıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.