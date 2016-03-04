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Spor

Arda Turan, Barcelona formasıyla ilk golünü attı

Arda Turan'ın gol attığı maçta Barcelona, Rayo Vallecano'yu 5-1 yendi

04 Mart 2016 02:34

Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Turan Barcelona formasıyla ilk lig gol sevincini Rayo Vallecano karşısında yaşadı.

Fotomaç'ın haberine göre, İspanya La Liga'nın 27. haftasında lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'yu 5-1 mağlup etti. 

Lionel Messi'nin hat trick yaptığı karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan milli futbolcumuz Arda Turan 86. dakikada Barcelona'yı 5-1 öne geçiren golü attı.  

 

Arda'ya yanlışlıkla kırmızı kart

 

Estadio de Vallecas Stadı'ndaki maçta hakem Inaki Bikandi Garrido Arda'nın 78. dakikadaki faulünden sonra yanlışlıkla kırmızı kartını gösterdi. Daha önce Atletico formasıyla yardımcı hakeme krampon fırlatarak İspanya'yı sallayan Arda'nın uyarısıyla hakem hatasını fark etti ve bu kez sarı kartını çıkardı . Bu arada Rayo Vallecano Diego Llorente ve Manuel Iturra'nın atılmasıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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