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Spor

Arda Turan attı, Barcelona rahat kazandı

Barcelona'nın Celtic'i 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk golünü Arda Turan kaydetti

31 Temmuz 2016 01:20

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Celtic'i 3-1 mağlup etti. 

Uluslararası Şampiyonlar Kupası ABD/Avrupa turnuvasında, milli futbolcu Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol temsilcisi Barcelona ile İskoçya takımı Celtic, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda karşı karşıya geldi.
 
Barcelona, ilk yarıda atılan gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Katalan ekibinin gollerini 11. dakikada Arda Turan, 31. dakikada Ambrose (kendi kalesine) ve 41. dakikada Munir El Haddadi kaydederken, Celtic'in tek golü 29. dakikada Leigh Griffiths'ten geldi. 

Barcelona'da ikinci sezonuna başlayacak milli futbolcu Arda Turan, karşılaşmada 61 dakika görev yaptı. 

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