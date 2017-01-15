Arda Turan attı, Barcelona 5’ledi

İspanya La Liga’nın 18. haftasında Barcelona, Las Palmas’ı konuk etti. Camp Nou’da oynanan mücadeleyi Barça 5-0 kazandı.
Geçen hafta Villarreal ile 1-1 berabere kalan Katalan ekibi, Avrupa Ligi’ne katılma yarışı yapan veren rakibine şans tanımadı. Milli futbolcumuz Arda Turan, Neymar’ın yerine ilk 11’de sahaya çıktığı karşılaşmada 1 gol atmayı başardı.
Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 57. dakikalarda Suarez, 52. dakikada Messi, 59’da Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona 38 puana yükselirken, Las Palmas 24 puanda kaldı.