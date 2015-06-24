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Spor

Arda Turan Atletico Madrid'den ayrılıyor

Arda Turan'ın menajeri: İngiltere Premier Ligi'nde oynamak ve kariyerini orada sürdürmek istiyor

24 Haziran 2015 15:18

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıkladı. Bulut, "İngiltere Premier Ligi'nde oynamak ve kariyerini orada sürdürmek istiyor" dedi.

Koray Durkal'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İspanyol AS gazetesine konuşan Bulut, "Arda bu yaz İspanya'dan ayrılmak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde oynamak ve kariyerini orada sürdürmek istiyor. İngiltere’den Arda’yı isteyen üç kulüp var. Şu an isimlerini veremem ancak bunlar İngiltere'nin ve Avrupa’nın önde gelen kulüpleri” ifadelerini kullandı.

 

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