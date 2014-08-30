Arda Turan Atletico Madrid’in 5 kupasının sırrını anlattı

Atletico Madrid'de forma giyen Türkiye Milli Takım futbolcusu Arda Turan, İspanya'da yakaladığı başarıların perde arkasını anlattı. Arda Turan’a göre takımın 3 senede 5 kupa kazanmasının sırrı “oyun felsefesi”.

Simeone'nin felsefesine bağlılar

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin maç felsefesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Arda, bu felsefeyi "3 sezonda Avrupa Ligi Şampiyonluğu, Copa del Rey zaferi, Avrupa Süper Kupası, Lig şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası'nı kazandık. Bütün bunları maç maç düşünerek, ilk oynayacağımız maçın en önemlisi olduğunu bilerek yaptık. Bu nedenle uzak hedeflerden bahsetmiyoruz. Kolay kolay gol yemiyoruz. Kolay gol yemiyorsanız, gol atma şansınız her zaman vardır” diyerek anlattı.

‘Atletıco'dan ayrılmayacağım’

Manchester United’ın transfer listesinde olduğundan bahsedilen milli yıldız, sürpriz gelişme olmadığını söyledi. “Atletico'da çok mutluyum. Bu büyük ailenin parçası olmak gurur veriyor. Pek çok arkadaşıma transfer teklifi geldi ama Atletico herkesi mutlu eden bir kulüp. Ben de çok mutluyum” ifadelerini kullanarak takımdan ayrılmayacağının sinyalini verdi.