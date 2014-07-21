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Spor

Arda Turan Atletico Madrid’de kalıyor

Atletico Madrid’de forma giyen Arda Turan İngiltere takımlarından gelen transfer tekliflerinden sonra kararını verdi

21 Temmuz 2014 13:52

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda Turan'ı kadrolarına katmak isteyen İngiliz devleri Liverpool, Machester United ve Aresenal milli oyuncunun İspanya'da kalmak istemesiyle eli boş döndüler. İspanyol temsilcisiyle Şampiyonlar Ligi 'nde final oynayan ve bu kupa dışında alınabilecek her kupayı kazanan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'a göre şu an için futbol hayatına İspanya'da devam etmek istiyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre Menajer Bulut, olası bir İngiltere yolculuğu hakkında, "Arda takımıyla antrenmanlara başladı ve burada çok mutlu. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyor. Şu an buradayız ve ayrılmak aklımızda yok." diye konuştu.

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