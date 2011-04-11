-ARDA TURAN, ATLETİCO MADRİD YOLUNDA İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Galatasaray Kulübü, futol takımı kaptanı Arda Turan'ın transferi konusunda İsparya'nın Atletico Madrid kulübüyle transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, ''Profesyonel Futbol Oyuncumuz Arda Turan'ın transferi için Atletico Madrid Football Club ile görüşmeler başlamış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.