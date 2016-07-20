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Spor

"Arda Turan Arsenal'e gidiyor"

Arda için Chelsea, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de talip olduğu belirtildi

20 Temmuz 2016 20:01

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ve geçtiğimiz sezon Barcelona’da beklenen performansı yerine getiremeyen Arda Turan’ı satmayı düşünen Katalan ekibe, İngiltere’den Arsenal bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Türk yıldız için Barcelona 25 milyon Euro’ya yakın bir bedel istiyor.

Arda için Chelsea, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de talip olduğu belirtildi.

Atletico Madrid’ten Barcelona’ta transfer olan 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Barcelona’da 25 maçta 2 gol atıp 4’te asist yapma başarısında bulunmuştu.

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