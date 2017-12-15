‘’Arda Turan anti-örnek’’

İspanya'da yayınlanan ve Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili sert ifadelerin yer aldığı bir makale yayınlandı. Yazıda Arda Turan için 'anti-örnek' ifadesi kullanıldı.

Arda Turan'ın gerçek değerinin çok üstünde bir fiyata transfer edildiğini savunanan Ernest Folch, Milli oyuncunun seçim kozu olarak kullanıldığını söyledi.

Takımın teknik direktörünün görüşü alınmadan bu transferin gerçekleştirildiği belirten Folch, 'Arda'nın takımdaki rolünün ne olacağı bile belli değildi' dedi.

Arda için daha sonra Neymar'ın yedeği ifadesinin kullanıldığını belirten Folch en sonunda ellerinde aşırı yüksek maaş verilen ve forma bulamayan bir oyuncunun kaldığını yazdı.

Arda Turan'ın maaş bütçesinde önemli bir yeri doldurması nedeniyle bu bölgeye başka transfer de yapılamadığını savunan Sport.es yazarı, kış transfer dönemi yaklaşırken Arda'nın nasıl transfer yapılmaması gerektiğine dair en güzel örnek olduğunu savundu.