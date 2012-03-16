Arda Turan: Annem kendisine küfredildiği için oğluyla gurur duymuştur!

T24 - UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçı için İstanbul'a gelen Atletico Madrid'li Arda Turan, maçta Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfretmesi hakkında, "Annem maçtaydı. Her halde oğluyla gurur duymuştur ona küfür ettirdiği için(!)" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Turan, Türkiye'ye gelip böyle bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Arda Turan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Benim açımdan da çok önemli bir maçtı. Ülkeme gelip böyle bir galibiyet almak çok önemliydi. Bir sakatlığım vardı ve fizik olarak nasıl olduğumu bilmiyordum. Benim için bugün çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bugün de bunu yapmaya çalıştım. Giydiğim formanın hakkını vermeye çalıştım. Güzel bir mücadeleydi. Bizim bu kupa için hedefimiz, kupayı kazanmak. Bugün istediğimiz skoru aldık.''

Atletico Madrid'in disiplinli oynayan bir takım olduğunu kaydeden Arda Turan, ''Beşiktaş'a pozisyon dahi vermedik. Beşiktaş gibi önemli oyuncuları olan bir takıma karşı bunu yapmak zordur. Çok da önemli oyuncularımız var. Bunlar devreye girince sonuç böyle oldu'' dedi.

Quaresma'nın oynamamasının işlerini kolaylaştırdığı yönündeki yoruma katılmadığını ifade eden Arda Turan, ''Dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyoruz. Artık rakibimizin ne yapması gerektiği değil bizim ne yaptığımız önemli. Her rakibe saygı duyuyorum ancak bu kendi tercihleri'' şeklinde konuştu.

Arda Turan, tribünden kendisine gösterilen tepki için ise, ''Çok fazla konuşmak istemiyorum. Annem maçtaydı. Her halde oğluyla gurur duymuştur ona küfür ettirdiği için(!)'' ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasına ilişkin ise Arda Turan, ''Ben her zaman Galatasaraylıyım. Dualarım hep takımımla beraber. İnşallah bizim de zaman zaman yapamadığımız şekilde fair play içinde bir maç geçer ve umarım Galatasaray kazanır'' şeklinde konuştu.