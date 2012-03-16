T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan: Annem kendisine küfredildiği için oğluyla gurur duymuştur!

Arda Turan, Türkiye'ye gelip böyle bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi

16 Mart 2012 13:41

 

T24 - UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçı için İstanbul'a gelen Atletico Madrid'li Arda Turan, maçta Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfretmesi hakkında, "Annem maçtaydı. Her halde oğluyla gurur duymuştur ona küfür ettirdiği için(!)" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Turan, Türkiye'ye gelip böyle bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Arda Turan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Benim açımdan da çok önemli bir maçtı. Ülkeme gelip böyle bir galibiyet almak çok önemliydi. Bir sakatlığım vardı ve fizik olarak nasıl olduğumu bilmiyordum. Benim için bugün çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bugün de bunu yapmaya çalıştım. Giydiğim formanın hakkını vermeye çalıştım. Güzel bir mücadeleydi. Bizim bu kupa için hedefimiz, kupayı kazanmak. Bugün istediğimiz skoru aldık.''

Atletico Madrid'in disiplinli oynayan bir takım olduğunu kaydeden Arda Turan, ''Beşiktaş'a pozisyon dahi vermedik. Beşiktaş gibi önemli oyuncuları olan bir takıma karşı bunu yapmak zordur. Çok da önemli oyuncularımız var. Bunlar devreye girince sonuç böyle oldu'' dedi.

Quaresma'nın oynamamasının işlerini kolaylaştırdığı yönündeki yoruma katılmadığını ifade eden Arda Turan, ''Dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyoruz. Artık rakibimizin ne yapması gerektiği değil bizim ne yaptığımız önemli. Her rakibe saygı duyuyorum ancak bu kendi tercihleri'' şeklinde konuştu.

Arda Turan, tribünden kendisine gösterilen tepki için ise, ''Çok fazla konuşmak istemiyorum. Annem maçtaydı. Her halde oğluyla gurur duymuştur ona küfür ettirdiği için(!)'' ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasına ilişkin ise Arda Turan, ''Ben her zaman Galatasaraylıyım. Dualarım hep takımımla beraber. İnşallah bizim de zaman zaman yapamadığımız şekilde fair play içinde bir maç geçer ve umarım Galatasaray kazanır'' şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

Arda TuranBeşiktaşAtletico Madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24