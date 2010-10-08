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Spor

ARDA TURAN, AMELİYAT OLACAK İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2010 22:51

-ARDA TURAN, AMELİYAT OLACAK İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Galatasaray Kulübü, (A) Milli Takım kampında kasığından sakatlanan sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan'ın, 11 Ekim Pazartesi günü Almanya'da ameliyat olacağını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ''Arda Turan'ın bugün yapılan tetkikleri sonucunda bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir'' denilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Şiddetli kasık ağrıları sonucunda milli takım kampından İstanbul'a dönen Arda Turan'ın kontrolleri Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracıoğlu ve Alman Dr. Ulrike Muschaweck tarafından yapılmıştır. Daha önceden sağ kasık inguinal herni (kasık fıtığı) zemininde gelişen ve tolere edilebilen osteitis pubisi olan Arda'nın yapılan tetkikler sonucunda teşhisi netleştirilmiştir. Kesinleşen teşhis neticesinde Arda Turan'ın, 11 Ekim Pazartesi günü Almanya'da Dr. Ulrike Muschaweck tarafından ameliyat edilmesine karar verilmiştir.''

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