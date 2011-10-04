-Arda Turan adını taşıyan spor tesisini açtı İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - İspanya'da Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan, kendi adını taşıyan spor tesisini açtı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından Çetin Emeç Stadı'nın hemen yanında yaptırılan Arda Turan Spor Tesisi'nin açılışı, milli futbolcunun yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım Menajeri Okan Buruk ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Arda Turan, yaptığı açıklamada, ''Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşıyorum. Bu onuru ve gururu bana yaşatan herkese de teşekkür ediyorum. Türk futbolunun gelişmesi için var gücümle çalışacağım. Bir Bayrampaşalı olarak benimle gurur duymanız için de elimden geleni yapacağım'' dedi. Tesis yapılan arazide çocukluğunun geçtiğini, hemen yanındaki Yahya Kemal İlköğretim Okulu'nda da eğitim gördüğünü aktaran Arda Turan, ''Okuldan sonra burada futbol oynardık. Buraya şimdi benim adım verildi. Duygularım kelimelerle ifade edilemez. Bu şekilde buraya gelmek çok güzel. Daha yolun başındayım ve 24 yaşındayım. Umarım bizim için her şeyin en iyisi olur'' ifadelerini kullandı. Arda, yetiştiği semtini çok sevdiğini ve Bayrampaşalı olmakla hep gurur duyduğunu da belirtirken, ''Buranın çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu sahada artık imkanlar çok daha iyi. İnanıyorum ki artık daha iyi futbolcular yetişir, ülkemize ve takımlarına iyi hizmet ederler'' şeklinde konuştu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yaptığı konuşmada, Arda Turan gibi Bayrampaşa'ya mal olmuş bir isim adına tesis açılışı yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, kısa zamanda Hidayet Türkoğlu ve Semih Erden spor tesislerinin de açılışını yapacaklarını bildirdi. -Gümüşdağ-Arda şakalaşması- Açılış sonrasında 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Almanya maçıyla ilgili Arda'nın görüşü sorulurken, Arda ile TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ arasında esprili konuşma gülüşmelere neden oldu. Gümüşdağ, Arda'ya, ''Böyle bir tesisin açılışı karşılığında golleri atarsın artık'' derken, oyuncu, ''Bize önümüzdeki iki maçta 4 veya 3 puan da yetebilir. Yıllarca kazanmak zorunda olduğumuz maçlara stresle çıktık. Şimdi çok daha avantajlıyız. Mantıklı bir şekilde mücadele edip gerekeni almak istiyoruz'' diye konuştu. Açıklamasını, ''Bu berabere kalacağımız anlamına gelmiyor başkanım'' diyerek tamamlayan Arda, Gümüşdağ'ın, ''6 puan almalıyız. En kötü 4 puan çıkarmamız gerekiyor. 6 puan çok önemli'' şeklindeki sözlerine, ''Başkanımız öyle diyorsa 6 puan alırız'' diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi. Diğer yandan, basına yansıyan açıklamalarının hazırlatılması üzerine Arda Turan, ''Ben Galatasaray'ı ve taraftarını çok seviyorum. Bir ay önce yaptığım bir röportajdı'' dedi. Milli futbolcu sözlerini, ''İspanya'da çok keyifli ve mutluyum. Her şey çok güzel. Ülkemi de temsil emek için oradayım. İnşallah bunu en iyi şekilde yapacağım'' diyerek tamamladı.