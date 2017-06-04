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Spor

Arda Turan Ada yolcusu!

Adı Çin ve İtalya kulüpleriyle anılan milli oyuncu, Arsenal'le prensipte anlaştı

04 Haziran 2017 13:54

İspanya'da Barcelona takımına yakınlığıyla bilinen El Desmarque'nin haberine göre 30 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan'ın, İngiltere'nin Arsenal takımıyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı iddia edildi. 

Barcelona'da Luis Enrique'nin ayrılmasıyla göreve gelen Ernesto Valverde'nin kadroda istemediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun adı Çin ve İtalyan kulüpleriyle anılsa da, menajeri Ahmet Bulut'un Arsenal'le sözleşme şartlarında anlaştığı belirtildi.

Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Türkiye Milli Takımı kaptanı Arda Turan, sahada 3.017 dakika kalarak 15 gol ve 11 asistle 26 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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