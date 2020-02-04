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Spor

Arda Turan'a 2. Lig'den sürpriz talip

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adebayor'la da görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı

04 Şubat 2020 18:11

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeleri halinde milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

Devre arası transfer döneminde ismi uzun süre Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in vetosuyla karşılaşmış, Fatih Terim'in ısrarlı isteğine rağmen Galatasaray forması giyememişti.

Ajansspor'a konuşan Sancak, Arda Turan'la transfer görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Arda Turan'la Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Eğer Süper Lig'e çıkarsak, kendisini transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Togolu yıldız Adebayor'la da ilgilendiklerini belirten Murat Sancak, "Adebayor ile görüşme yaptık ancak transferini gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.

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