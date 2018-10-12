Arda Turan: 8,5 aylık hamile eşime haksızlık yaptım, içim yanıyor!

Şarkıcı Berkay'ın eşini taciz ettiği öne sürülen ve çıkan tartışmada Berkay'ın burnunu kıran Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada taciz iddialarını "yalan ve iftira" olarak nitelendirdi. İddiaların "dedikodu" olduğunu öne süren Arda Turan "Magazin medyasu gerçekleri değil, dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyu önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar" ifadesini kullandı.

"Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim. Ama bu birkaç cümlenin muhatabı eşim Aslınhan'dır" diyen Arda Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim; bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapacak eşimi evde bırakıp gece geç bir saatte bir eğlence mekanına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır. Çok sevdiğim eşim, beni benden daha iyi anlıyor olmasına rağmen, ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim."