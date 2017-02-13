T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan: 6 kişilik ekibim var, hepsi 'hayır'cı, beni de ikna etmeye çalışıyorlar

"Evde sürekli Barış Manço'nun 'Hayır' şarkısı açılıyor"

13 Şubat 2017 12:13

Barcelona'lu futbolcu Arda Turan 6 kişilik bir ekibinin olduğunu söyleyerek "6 kişilik ekibim var, hepsi 'hayırcı', beni ikna etmeye çalışıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her dönem desteklediğini de belirten Turan ""Ben başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum" dedi.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Turan, kendisini 'hayır' demeye ikna etmeye çalışan ekibinin her gün Barış Manço'nun 'Hayır' şarkısını çaldıklarını da söyledi.

Ayrıca 'Hayır' dediğini açıklayan Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'a birlikte video çekme teklifi götürdüğünü de belirten Turan "Meltem Cumbul'la telefonda konuştum, acaba bir hayırcı ve bir evetçi ortak bir video mu çeksek diye. Şahane olur" dediğini de ifade etti.

 

ETİKETLER

Arda TuranBarcelonaevethayır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24