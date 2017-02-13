Arda Turan: 6 kişilik ekibim var, hepsi 'hayır'cı, beni de ikna etmeye çalışıyorlar

Barcelona'lu futbolcu Arda Turan 6 kişilik bir ekibinin olduğunu söyleyerek "6 kişilik ekibim var, hepsi 'hayırcı', beni ikna etmeye çalışıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı her dönem desteklediğini de belirten Turan ""Ben başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum" dedi.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Turan, kendisini 'hayır' demeye ikna etmeye çalışan ekibinin her gün Barış Manço'nun 'Hayır' şarkısını çaldıklarını da söyledi.

Ayrıca 'Hayır' dediğini açıklayan Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'a birlikte video çekme teklifi götürdüğünü de belirten Turan "Meltem Cumbul'la telefonda konuştum, acaba bir hayırcı ve bir evetçi ortak bir video mu çeksek diye. Şahane olur" dediğini de ifade etti.